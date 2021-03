Vendas da Vinha.pt mais do que duplicaram em 2020 para um milhão de euros

Cláudio e Micaela Martins, da Martins Wine Advisor, são os mais recentes acionistas da Vinha.pt © Direitos Reservados

A plataforma digital de venda de vinhos Vinha.pt cresceu 130% em ano de pandemia e fechou 2020 com uma faturação total de um milhão de euros. O objetivo é duplicar este valor em 2021 e fechar 2022 com três milhões de euros de volume de negócios.

Assumindo-se como "a primeira loja online de vinhos do mundo" com ratings da Vivino, a rede social de vinho que conta com mais de 10 milhões de utilizadores, a Vinha.pt foi criada em 2015 e adquirida, em 2019, por Elísio Santos. Em 2020, os irmãos Cláudio e Micaela Martins, da Martins Wine Advisor, compraram uma posição no capital da empresa, procurando "reforçar a aposta da Vinha.pt no segmento premium", mas, também, "potenciar a venda de categorias especiais a clientes que procuram vinhos exclusivos". Sejam eles nacionais ou internacionais.

E o objetivo da Vinha.pt, em 2021, é entrar na Holanda, Polónia e Alemanha, com sites localizados para cada mercado. Ao mesmo tempo que prepara o lançamento de uma gama de vinhos naturais.

Em comunicado, Cláudio Martins, que assumiu o cargo de diretor de vendas e marketing da Vinha.pt, explica que foi uma ligação "quase espontânea". "Era um serviço que os nossos clientes nos solicitavam muito e que a Martins Wine Advisor não tinha, mas também não fazia sentido criar mais uma plataforma quando o mercado já disponibilizava opções de qualidade e com o know how certo, como é o caso da vinha.pt. A partir de agora, todos os nossos parceiros poderão também estar presentes, com mais eficácia, junto do cliente final, através das vendas online e à distância de um clique", sublinha.

Já o diretor geral da loja de vinhos, Elísio Santos, fala num "upgrade" e salienta: "Precisamos de ter uma ligação direta aos produtores e ter um maior conhecimento de mercado, especialmente nas gamas mais altas, ao mesmo tempo, caminhar para a profissionalização do site para abraçarmos novos desafios".

Com cerca de 1900 referências de vinhos nacionais e 100 internacionais, o Vinha.pt tem o seu cliente tipo nas faixas etárias dos 30 aos 65 anos, homens e mulheres, que "procuram uma forma fácil e rápida de encontrarem os seus vinhos preferidos". Mais de 60% dos clientes são portugueses.