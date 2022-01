Vendas da Vista Alegre crescem 6% para mais de 117 milhões em 2021

© Tony Dias/Global Imagens

A Vista Alegre registou um volume de negócios acumulado de 117,4 milhões de euros em 2021, um aumento de 6,4% face ao exercício homólogo, impulsionado pelos segmentos de porcelana e cristal da marca e de faiança da Bordallo Pinheiro.

Segundo revela a empresa, o volume de negócios gerado pelos produtos de marca, considerando o retalho físico e online, a nível nacional e internacional, aumentou 36,7% face a 2020 e cresceu 11% face a 2019, excluindo a hotelaria.

A nível internacional, os mercados de Espanha, EUA e Brasil foram os que mais contribuíram para as vendas da marca, com um crescimento de 69% face a 2020 e um incremento de 50% face a 2019, ano pré pandémico.

"Esta performance, considerando que o retalho físico em Portugal teve cerca de 5 meses totalmente encerrado e condicionado em todo o mundo, demonstra uma capacidade de recuperação e superação notável, face ao período difícil que o mundo e a economia global atravessa", sublinha a Vista Alegre em comunicado enviado às redações.

A Ria Stone, fábrica do grupo que produz para o Ikea, registou um aumento de 14% no volume de vendas face a 2020 e de 10% quando comparado com 2019.

No último trimestre do ano, período de excelência para o retalho, a Vista Alegre frisa que "teve um desempenho notável", com um crescimento de 8,2% face a igual período de 2020. Em dezembro, as vendas atingiram os 13,3 milhões de euros, um aumento de 17,2 % quando comparado com igual mês de 2020.

As vendas online apresentaram um incremento de 32,6% no ano passado, representando agora 7% das vendas de marca, excluindo hotelaria. Segundo a Vista Alegre, esta performance é um reflexo da aposta neste canal, que "devido às medidas de confinamento e restrição de circulação dos consumidores, teve nos dois últimos anos uma forte expansão".