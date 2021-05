Vendas da Vista Alegre duplicam até abril mas caem 5% no acumulado do ano

Empresa de porcelanas Vista Alegre em Ílhavo © Pedro Correia / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Maio, 2021 • 18:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O volume de negócios da Vista Alegre mais que duplicou (116%) em abril, em termos homólogos, para 7,4 milhões de euros, mas caiu 5% no acumulado do ano, para 26,3 milhões de euros, anunciou o grupo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo adianta que no primeiro trimestre os prejuízos atingiram 2,3 milhões de euros, contra 800 mil euros negativos nos primeiros três meses de 2020.

"O volume de negócios do grupo Vista Alegre no mês de abril foi de 7,4 milhões de euros, representando um aumento, face ao mesmo mês de 2020, de 116% (mais quatro milhões de euros), registando assim uma recuperação nas vendas", adianta no comunicado, onde apresenta dados até ao mês passado.

"É expectável, com o progressivo desconfinamento em Portugal no mês de maio, se mantenha a tendência crescente nas vendas dos próximos meses", adianta a Vista Alegre.

"Em termos acumulados, o grupo Vista Alegre atingiu um volume de negócios acumulado a abril de 2021 de 26,3 milhões de euros, verificando uma quebra de apenas 5% relativamente ao mesmo período de 2020", salienta.

O grupo acrescenta que somando à reabertura das lojas físicas em Portugal, "que tiveram um impacto positivo na recuperação das vendas do mercado interno", as vendas 'online' "continuaram a evidenciar um excelente desempenho".

Nos primeiros três meses do ano, o volume de negócios ascendeu a 19 milhões de euros, o que se traduziu numa quebra homóloga de 22%, sendo que em março registou um crescimento de um milhão de euros (+18%) face ao mesmo mês de 2020.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) no trimestre diminuiu 63% para 1,2 milhões de euros, embora represente "uma melhoria de 29% face ao EBITDA atingido no segundo trimestre de 2020, quando ocorreu o pico mais forte da pandemia com o encerramento generalizado da sua rede de retalho".

Os mercados externos representam 87% do volume de negócios.