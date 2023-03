Vendas de automóveis com subida de 30% em fevereiro para um total de 18 518 unidades

As vendas dos veículos automóveis novos cresceram 30,4% em fevereiro, comparando com o mesmo mês do ano anterior, totalizando 18 518 unidades, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Em Portugal matricularam-se no mês passado 18 116 veículos ligeiros e 402 pesados, o que representa variações de 31,1% e 4,4%, respetivamente, face ao período homólogo. No que toca aos ligeiros, foram matriculados 16 080 de passageiros (+38,4%) e 2036 de mercadorias (-7,6%). Em relação aos pesados, venderam-se 351 unidades de mercadorias (+9%) e 51 de passageiros (-19%).

Somando as vendas totais dos dois primeiros meses do ano, registou-se um aumento de 36,2%, totalizando 35 973 unidades, o que corresponde a 30 719 ligeiros de passageiros (+43%) e 4222 ligeiros de mercadorias (+3%). Nos pesados, venderam-se 923 unidades de mercadorias (+29,5%) e 109 de passageiros (-6%).

Energias alternativas representam 48% das vendas

No que toca às vendas por tipo de combustível, as energias alternativas já representam 47,9% do total dos veículos automóveis ligeiros de passageiros matriculados em Portugal nos dois primeiros meses deste ano. Sendo que 15,8% destes novos são 100% elétricos (BEV), 10,8% são elétricos híbridos plug-in (PHEV), 17,1% são híbridos elétricos (HEV) e 4,2% utilizam outras propulsões.

Os ligeiros de passageiros a gasolina representam 36% das vendas e a diesel ficam-se pelos 16,1%.

Na liderança das marcas de automóveis ligeiros de passageiros matriculados no mês passado está a Peugeot com 2243 unidades vendidas. Seguem-se a Renault (1240), BMW (1060), Mercedes-Benz (1013) e Toyota (1057) no top5.

Queda nas vendas comparando com 2019

A ACAP nota em comunicado que "em termos globais, de janeiro a fevereiro de 2023, o mercado registou ainda uma queda de 13,0 por cento face a igual período do ano de 2019", tendo sido colocados em circulação 35 973 novos veículos.

No mesmo período, "as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 30 719 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 11,5 por cento relativamente a período homólogo de 2019", detalha ainda a associação.