Vendas de automóveis novos com queda de 9,4% em semestre negro

Entre janeiro e junho, o mercado automóvel registou uma queda de 9,4% face a igual período do ano anterior (Imagem de arquivo)

O mercado automóvel em Portugal continua em queda. As vendas de carros novos recuaram 9,4% entre janeiro e junho de 2022, face ao primeiro semestre do ano passado, e ficaram 27,5% abaixo do registado em relação a igual período de 2019 (antes da pandemia de covid-19), segundo os dados avançados esta sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Só em junho, foram matriculados 18 087 veículos automóveis, o que representa uma queda de 18,6% face ao mesmo mês de 2021 e menos 39,2% quando comparado com junho de 2019.

