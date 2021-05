Vendas de carros até abril acima dos primeiros quatro meses de 2020

Concessionário de carros usados. © Arquivo/Global imagens

As vendas de carros em Portugal até abril ficaram acima dos números registados nos primeiros quatro meses de 2020. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) e mostram que o mercado nacional está a recuperar dos danos causados pelo segundo confinamento, que obrigou os concessionários a ficarem encerrados entre o final de janeiro e meados de março.

Entre janeiro e abril, foram matriculados 57 422 veículos, mais 1,2% do que no mesmo período de 2020. No ano passado, os concessionários estiveram encerrados durante mês e meio; no confinamento de 2021, estes estabelecimentos estiveram de portas fechadas por praticamente dois meses.

No entanto, as matrículas dos carros ligeiros de passageiros (45 848 unidades) no primeiro quadrimestre ainda estão 4,5% abaixo dos números do período homólogo de 2020 (48 031 unidades). Nas restantes tipologias, os números de 2021 até agora são superiores aos de 2020.

Em abril, foram registados 18 112 automóveis, o que compara com os 3803 veículos comercializados no mesmo mês de 2020, o pior mês de sempre para as vendas de carros em Portugal desde que há registo estatístico da ACAP.

As matrículas de carros ligeiros de passageiros atingiram as 14 809 unidades - 2749 em abril de 2020 -; nos ligeiros de mercadorias, houve 2876 registos - 948 em 2020 -; nos pesados de mercadorias houve 345 registos - 90 em 2020 -; nos autocarros, houve 82 compras - 16 em 2020.

A Renault foi a marca que mais carros vendeu em abril (1784 unidades) mas a Peugeot - com o segundo lugar e 1676 matrículas em abril -mantém-se no primeiro lugar do ranking de vendas desde o início do ano, com 6270 carros. A Mercedes ocupa a segunda posição, com 4431 registos entre janeiro e abril. A Renault está no terceiro lugar, com 6270 unidades.

