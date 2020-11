Vendas de carros caem 13% em outubro. Peugeot lidera tabela do mês

queseguro-pt-carros-usados

As vendas de automóveis novos caíram 13% em outubro. No último mês, os portugueses compraram um total de 16 565 veículos, segundo os dados publicados esta segunda-feira pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal. O mercado de veículos ligeiros de mercadorias foi o que mais recuou em outubro.

Em outubro, as vendas de carros ligeiros de passageiros recuaram 12,6%, para 13 679 unidades. A Peugeot foi a marca mais vendida, com 1661 matrículas, embora tenha registado uma diminuição de 9,4% na comparação com o mesmo mês de 2019. A Renault ficou no segundo lugar, com 1634 unidades (+0,6%), e a Mercedes colocou-se no terceiro posto, com 1557 carros (+9,6%).

Entre janeiro e outubro, contudo, a Renault conserva a liderança, com 14 670 automóveis vendidos, seguida da Peugeot (13 170 veículos) e da Mercedes (11 846 matrículas). Entre as três marcas, a Renault regista a maior quebra percentual (-40,8%); a Peugeot perdeu mais de um terço das vendas (-34,6%) e a Mercedes quebrou em perto de um sexto as suas matrículas (-16,1%).