Vendas de carros caíram 54% em junho. Portugal com a segunda maior quebra da UE

O mercado automóvel português caiu 54% em junho. Foram matriculados 13 678 automóveis ligeiros e pesados, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal. O mercado nacional registou mesmo a segunda maior quebra na União Europeia.

Só no mês de junho de 2012, quando o país vivia sob a intervenção da troika, é que os portugueses tinham comprado tão poucos automóveis (12 238 unidades), segundo a associação ANECRA.

Nos primeiros seis meses do ano, à conta da pandemia da Covid-19, as vendas diminuíram 48,2%. Junho foi o quarto mês consecutivo com quebras no mercado automóvel, também por conta da mesma pandemia.

Voltando a junho, as vendas de carros ligeiros caíram 56,2%, para 11 076 unidades. Mesmo com uma quebra de 60,9% face a 2019, a Renault liderou a tabela de junho, com 1676 matrículas; na segunda posição, surge a Peugeot, com 1276 automóveis (-39,7%); na terceira posição, aparece a Mercedes, com 912 veículos vendidos (-43,1%).

Nos números do semestre, a quebra de vendas dos automóveis ligeiros foi de 49,6%.

Os veículos comerciais (ligeiros de mercadorias) sofreram uma menor diminuição em junho, com uma descida de 36%, para 2347 unidades. No primeiro semestre, a quebra de vendas nestes veículos foi de 38,9%.

As vendas de camiões e de autocarros desceram 67% em junho, para 255 unidades. Nos primeiros seis meses do ano, compraram-se 1531 pesados, uma diminuição de 50,3%.

