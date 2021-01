Vendas de carros caíram mais de um terço em 2020

As vendas de carros em Portugal caíram mais de um terço em 2020. No último ano, foram matriculados 176 992 veículos. A quebra face ao mesmo período de 2019 é de 33,9%, revelam os dados divulgados esta segunda-feira pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal.

O segmento dos ligeiros de passageiros sofreu a maior travagem nas vendas: foram registadas 145 417 unidades, o que traduz uma quebra de 35% na comparação com os mesmos 12 meses de 2019. Por causa da pandemia - e da forte diminuição de turistas -, as empresas de rent-a-car reduziram fortemente as compras deste tipo de automóveis.

A Renault voltou a ficar na primeira posição das vendas, tendo vendido 18 613 automóveis, menos 35,8% face a 2019. A Peugeot ficou no segundo lugar, com 15 851 veículos. Como a descida de matrículas foi de 33%, conseguiu estreitar a diferença para a rival francesa. A Mercedes reforçou o terceiro lugar, com 13 752 unidades, menos 17% face a 2019.

O quarto lugar passou a pertencer à BMW, que tinha ficado na posição 6 em 2019. A marca de Munique vendeu 10 519 automóveis, uma travagem de 24,5% face a 2019. O lugar 5 foi da Citroën, que registou 8244 veículos, menos 41,1% face ao ano anterior.

A descida de vendas foi menor no segmento dos ligeiros de mercadorias, que registaram uma quebra de 28,3%, para 27 578 unidades. Idêntica redução verificou-se no comércio de veículos pesados, com 3997 matrículas.