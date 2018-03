Vendas de carros cresceram 10,1% em fevereiro

As vendas de carros ligeiros de passageiros em Portugal aumentaram 10,1% em fevereiro, em comparação com o mesmo mês de 2017. Foram registados, no último mês, 20 773 automóveis mas continuaram os problemas com as matrículas, tal como ocorreu em janeiro, com origem no sistema informático da Autoridade Tributária (AT), de acordo com a ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

A tabela de vendas foi liderada pela Renault, que cresceu 16,3% em fevereiro. Comercializou 3416 automóveis e ficou com uma quota de mercado de 15,58%. Segue-se a Peugeot, com ganho de 10,6%, após ter vendido 2273 veículos no último mês. O terceiro lugar foi para uma marca do segmento premium (superior): as vendas da BMW cresceram 24,1%, para 1578 unidades.

Nos dois primeiros meses do ano, a Renault e a Peugeot foram as duas marcas mais vendidas. Segue-se a Mercedes e a BMW, em terceiro e quarto lugares, respetivamente. A Volkswagen, para já, segue apenas na quinta posição, com praticamente menos um quarto (-24,2%) das vendas em janeiro e fevereiro em comparação com o mesmo período de 2017.

A emissão de matrículas, no entanto, continua condicionada com questões informáticas. “Um problema com origem no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira, impediu a normal emissão de matrículas no mês de fevereiro, existindo casos em que os operadores representantes legais de marcas de automóveis liquidaram o Imposto Sobre Veículos não tendo, no entanto, sido atribuídas as respetivas matrículas”, refere a nota da ACAP enviada às redações esta quinta-feira.

Segundo Helder Pedro, esta situação “afetou 1900 pedidos de matrículas desde janeiro”. Como o problema continua por resolver ” no apuramento de Fevereiro incluem-se matrículas que não foram atribuídas em Janeiro”.

No total, o mercado automóvel português cresceu 10,1% em fevereiro, para 23 911 veículos. Desde o início do ano já foram vendidas 41 413 unidades, mais 4,1% do que em igual período de 2017.