Vendas de carros descem 9% em setembro

As vendas de carros permanecem em terreno negativo. Em setembro, foram matriculados 16 404 automóveis, o que traduz uma descida de 9% face a igual período de 2019. Nos primeiros nove meses deste ano, o mercado automóvel travou 38,4%, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

Nos veículos ligeiros, foram registadas 15 702 matrículas, menos 9,1% do que em setembro de 2019. Os carros para passageiros sofreram uma descida mais expressiva, de -9,4%, para 13 186 veículos; os automóveis para mercadorias recuaram 7,2%, para 2516 unidades.

A Renault foi a marca mais vendida nos ligeiros de passageiros, com 1599 unidades, embora tenha sofrido uma diminuição de 16,2% face a setembro de 2019. Mesmo com descidas menos expressivas, a Peugeot (1347 unidades) e a Mercedes (1223 unidades) ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Entre as 10 maiores marcas do último mês, apenas a BMW (+34,4%) e a Ford (+8,8%) aumentaram as matrículas de automóveis ligeiros de passageiros no último mês em comparação com o mesmo período de 2019.

Desde o início do ano, foram registados 127 168 automóveis, menos 38,4% face aos primeiros nove meses de 2019 (206 550 unidades). Portugal regista uma das maiores descidas do mercado automóvel europeu, avisa a ACAP no comunicado de divulgação de vendas.

“Recorde-se que, no passado mês de agosto, o mercado automóvel em Portugal teve a segunda maior queda percentual dos 27 países da União Europeia. A ACEA (Associação Europeia dos Construtores de Automóveis) prevê uma queda do mercado, a nível europeu, entre 20 e 25%, pelo que a descida do mercado automóvel português continua muito superior à média europeia”, refere a associação portuguesa.

