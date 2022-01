Vendas de carros em 2021 ao nível do primeiro ano da pandemia

As vendas de carros em 2021 ficaram praticamente ao nível do primeiro ano da pandemia. No último ano, foram comprados 180 277 automóveis, mais 1,9% do que no ano anterior, segundo os números divulgados nesta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

A falta de semicondutores na segunda metade do ano travou o início da recuperação das vendas em relação a 2020. À conta disso, o número de matrículas em 2021 foi 32,7% abaixo dos números de 2019, pré-pandemia.

Por marcas, assinala-se a mudança no primeiro lugar da tabela. A Peugeot destronou a liderança da Renault depois de mais de duas décadas no lugar cimeiro.

A Peugeot registou 17 595 unidades em 2021, mais 11% do que em 2020. A Renault passou para o segundo lugar, com 15 439 unidades, menos 17,1% do que no ano anterior.

A Mercedes conservou o terceiro lugar, com 11 383 matrículas, apesar da descida de 17,2% nas vendas. A principal rival no segmento premium, a BMW, ficou em quarto lugar, a apenas 120 carros de distância, graças ao crescimento de 7,1%.

Por tipologias, houve uma subida de 1,4% nos registos de carros ligeiros face a 2020, para 175 427 unidades. Na comparação com 2019, são menos 33,1%.

Os veículos pesados conseguiram uma recuperação mais assinalável, tendo aumentado as vendas em 21,3% face a 2020, para 4850 unidades. Face a 2019, é uma descida de 13%.