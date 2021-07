Vendas de carros em junho 25% abaixo do ano pré-pandemia

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

O mercado automóvel português teima em regressar aos números pré-pandemia. Em junho, foram comprados 22 232 veículos, segundo os números divulgados esta quinta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Embora os números estejam 62,5% acima dos registados do mesmo mês do ano passado, verifica-se uma diminuição de 25,3% na comparação com o período homólogo de 2019.

Se olharmos para os dados do primeiro semestre, a queda do mercado automóvel é mais expressiva: entre janeiro e junho foram matriculados 99 322 veículos, menos 34,1% do que no mesmo período de 2019 - em relação a 2020, verifica-se um crescimento de 27,3%.

O segmento de ligeiros de passageiros é o mais popular e está a ter as maiores dificuldades para voltar aos números pré-pandemia. Entre janeiro e junho, houve uma diminuição nas matrículas de 36,7% (81 445) na comparação com os mesmos meses de 2019; a diferença face a 2020 é positiva em 25,6%.

Voltando apenas aos números de junho, o segmento de ligeiros de passageiros encolheu 25,2% face a 2019, para 18 936 veículos. Face ao sexto mês do ano passado, a recuperação é de 71%.

Além dos impactos do coronavírus, a falta de semicondutores também está a travar a recuperação do mercado automóvel, admite a ACAP: "As vendas de automóveis em Portugal e no mundo estão a ser atingidas pela crise dos semicondutores. que está a afetar o lado da oferta, existindo, em muitos modelos em comercialização, falta de produto para colocação no mercado."

A Renault, entretanto, procura regressar à liderança do mercado. Em junho, registou 3247 unidades, praticamente o dobro da segunda classificada, a Peugeot (1523 matrículas). A Fiat ficou no terceiro posto, com 1295 registos.

No balanço do primeiro semestre, a Peugeot ficou na liderança, com 9525 unidades, à frente da Renault (9032 matrículas) e da Mercedes (6612 veículos).

No segmento de luxo, nota para a britânica Aston Martin, que já registou 15 unidades até junho - contava com zero registos no primeiro semestre de 2020. Também com motivos para sorrir estão a Ferrari e a Maserati, com 13 (mais 7 do que em 2020) e 10 matrículas (tinha 0 em 2020), respetivamente.

(Notícia atualizada às 16h05 com mais informação)