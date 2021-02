Vendas de carros recuam 28,5% em janeiro

Carros a circular no centro do Porto. © Igor Martins / Global Imagens

As vendas de carros recuaram 28,5% em janeiro. Os portugueses compraram um total de 12 515 automóveis no primeiro mês de 2021, segundo os dados publicados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). O início do segundo confinamento e o encerramento dos concessionários na última semana do mês ajudam a explicar esta travagem no mercado.

O segmento de ligeiros de passageiros foi o mais impactado pelas novas medidas. As matrículas destes carros caíram 30,5%, para 10 029 unidades. O registo de "várias centenas de veículos híbridos com imposto liquidado em 2020" impediu um recuo maior deste segmento, segundo a ACAP.

Com o Orçamento do Estado para este ano, os híbridos só têm desconto no ISV, imposto pago na compra de um veículo, se apresentarem uma autonomia em modo elétrico superior a 50 quilómetros e emissões oficiais abaixo dos 50 gramas de dióxido de carbono por quilómetro (CO2/km).

Algo impossível de medir nos híbridos sem ficha de carregamento e que os leva a pagar a totalidade do imposto; até então, tinham um desconto de 40%. Os híbridos plug-in que não cumprirem essa regra também deixam de beneficiar de uma redução de 75%.

O Orçamento também mexe nas taxas de tributação autónoma aplicadas aos híbridos plug-in. Os veículos que não cumprirem a regra 50/50 passam a contar com as taxas aplicadas aos restantes automóveis (excluindo os elétricos): 10% para carros inferiores a 27 500 euros; 27,5% para unidades entre 27 500 e 35 mil euros; 35% para automóveis acima dos 35 mil euros. Quem cumprir a regra, continua a beneficiar de taxas de 5%, 10% e 17,5%, respetivamente.

A Peugeot liderou as vendas de ligeiros de passageiros, com 1354 matrículas, ainda assim, menos 15,6% face a 2020. A Mercedes ficou em segundo, com 1223 registos (-16,3%); em terceiro, surge a BMW, com 1129 unidades (+5,2%).

As quebras de vendas foram menores noutros segmentos. Nos ligeiros de mercadorias, foram registadas 2098 unidades (-19,2%); nos veículos pesados, as compras caíram 20,8%, para 385 matrículas.

(Notícia atualizada às 16h25 com mais informação)