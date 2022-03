Vendas de carros recuperam 32% em fevereiro face a 2021

As vendas de carros recuperaram 32% em fevereiro. No último mês, foram registadas 14 122 unidades, o que compara com as 10 699 matrículas do mesmo período de 2021, segundo os números divulgados nesta quarta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). O mercado, no entanto, ainda está 38,7% abaixo do registo pré-pandemia.

O número divulgado nesta quarta-feira compara com o registo de fevereiro de 2021, quando o país vivia o segundo confinamento e os concessionários de venda de automóveis estavam encerrados. No último registo pré-pandemia, em fevereiro de 2020, foram matriculadas 23 038 unidades.

O mercado de carros ligeiros de passageiros teve a recuperação mais expressiva: as vendas subiram 39,2%, para 11 571 unidades. Peugeot, Mercedes e Toyota foram as três marcas mais procuradas pelos consumidores em fevereiro.

Por combustíveis, a gasolina ficou com uma quota de mercado de 37,3%, seguida do gasóleo, com 22,6%. Os veículos híbridos sem extensor de autonomia ficaram com uma fatia de 17,7%; nas unidades plug-in, a quota de mercado foi de 11,6%.

Os veículos exclusivamente elétricos representaram 9,1% das vendas de carros ligeiros novos em fevereiro. Neste segmento, Peugeot, Tesla e Nissan, por esta ordem, ficaram com os três primeiros lugares.

Nas unidades de ligeiros de mercadorias, a recuperação foi de 7,5%, para 2194 unidades.

Nos pesados, os camiões (pesados de mercadorias) registaram uma subida de vendas de 9%, para 316 unidades. Nos autocarros (pesados de ligeiros), as matrículas caíram 28,1%, para 41 registos.

Nos automóveis de luxo - acima dos 100 mil euros - houve 15 matrículas: cinco para a Aston Martin, três para Maserati, Bentley e Ferrari e ainda uma para a Lamborghini.