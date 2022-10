Vendas de carros usados mantém queda face ao ano passado

© EPA/JIM LO SCALZO

As vendas online de automóveis usados, no final do final do terceiro trimestre de 2022, estavam 16,3% abaixo do mesmo período do ano passado e 1,8% abaixo dos primeiros nove meses de 2020, o ano de início da pandemia de covid-19.

De acordo com o Observatório INDICATA, tem sido um ano difícil para o mercado de automóveis usados português. No mês de setembro continuou a tendência de queda, com as vendas a recuar 16,6% em relação ao mês anterior (agosto) e 18% em comparação com setembro de 2021.

As vendas online de carros usados a diesel registaram uma queda de 23,9% nos primeiros noves meses do ano, em termos homólogos. Já nos carros a gasolina o recuo foi de 10,8%. Em sentido contrário, as vendas de híbridos aumentaram 8,9% em termos homólogos e as vendas de veículos elétricos a bateria (BEV) cresceram 21,1%, explica o relatório.

"A escassez de stock de qualidade continua a ser um problema, com os níveis de stocks no início de outubro a descer 4,1% em relação a apenas um mês antes e 9,5% mais baixos do que na mesma altura do ano passado", avança o Observatório INDICATA em comunicado.

O relatório do Observatório INDICATA explica ainda que há um aumento de 14% na venda de automóveis com menos de um ano, o que pode "indicar alguma atividade tática apoiada pelos fabricantes", mas o valor é 36% inferior aos níveis de setembro de 2021.