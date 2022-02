Vendas de material ótico em Portugal crescem 7,5% para 172 milhões de euros em 2021

Oculista © PHILIPPE HUGUEN / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Fevereiro, 2022 • 15:37

As vendas de material ótico em Portugal atingiram os 172 milhões de euros em 2021, um aumento homólogo de 7,5%, de acordo com as estimativas da Informa D&B, divulgadas esta segunda-feira.

No entanto, e apesar da evolução positiva, este setor "não recuperou ainda totalmente" da queda de 16,7% verificada entre 2019 e 2020, refere a Informa D&B no estudo setorial.

É referido que a recuperação do mercado de material ótico no ano passado em Portugal foi semelhante ao que se observou em Espanha onde, após uma queda de 18,1% em 2020, se verificou um crescimento de 7,9% no ano passado, para os 685 milhões de euros.

Na totalidade do mercado ibérico, o setor registou um crescimento homólogo de 7,8% no ano passado, para 857 milhões de euros.

Há dois anos existiam 85 empresas a operar no mercado ibérico de ótica, das quais 55 estavam localizadas em Espanha e 30 em Portugal.

Além disso, o setor apresenta uma elevada concentração empresarial, tanto em Portugal como em Espanha.

O trabalho realça ainda que no conjunto do mercado ibérico, os cinco grupos de maior dimensão representaram 58% das receitas totais no ano passado.

Por último, indica que em relação aos dez principais grupos, em 2021, as vendas efetuadas corresponderem a 74% do total das receitas.