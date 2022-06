Vendas do grupo H&M crescem 17% no segundo trimestre para 5.130 milhões de euros

Vendas da H&M aumentam 17% no 2.º trimestre © Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Junho, 2022

As vendas líquidas do grupo H&M registaram um crescimento homólogo de 17% no segundo trimestre fiscal de 2022, para 5.130 milhões de euros, impulsionada pela recuperação da procura, anunciou esta quarta-feira a multinacional sueca da área da moda.

A faturação manteve-se ainda assim abaixo do valor contabilizado no segundo trimestre de 2019, antes da pandemia de covid-19, adianta.

Mesmo assim, as vendas do grupo H&M surpreenderam os analistas que esperavam que a faturação no segundo trimestre fosse inferior aos números agora divulgados.

Estes números denotam um "real aumento da procura" ao indicarem um crescimento de dois dígitos, salienta a nota distribuída.