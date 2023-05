Vendas do marketplace do KuantoKusta subiram 47% nos primeiros quatro meses deste ano

Os primeiros quatro meses deste ano estão a revelar-se um verdadeiro sucesso para o marketplace do KuantoKusta. No dia em que assinala o seu18º aniversário, o KunatoKusta revela que a sua faturação cresceu 47% até abril deste ano (em comparação com o período homólogo) e que o número de encomendas aumentou 30%, no mesmo período. Da mesma forma, também o valor médio das compras cresceu 13%.

Como revela o marketplace em comunicado, "entre as áreas mais valorizadas pelos consumidores portugueses, destaca-se o crescimento do valor faturado no Gaming (+89%), na Informática (+78%), na Imagem e Som (+76%), no Auto e Moto (+75%) e nos Eletrodomésticos (+63%)".

Para Paulo Pimenta, os números representam o trabalho dedicado da equipa KuantoKusta, que quer "proporcionar aos consumidores uma experiência de compra única e satisfatória, são resultado de uma ampla oferta de produtos e serviços, da introdução de novas lojas, e do crescimento das áreas tech em mais de 50%".

Para o CEO da empresa, neste tempo de inflação é importante dar aos consumidores oportunidades de poupar. "É nesse sentido que reforçamos a nossa proposta de valor", declara, remetendo para o facto de o KuantoKusta ter conseguido, nas duas quase duas décadas de atividade, conquistar a confiança dos clientes. "Que, com a ajuda do KuantoKusta, conseguem fazer melhores compras e mais informadas", diz Paulo Pimenta.

O KuantoKusta agrega mais de 2,5 milhões de produtos, de mais de 1300 lojas, onde os consumidores podem comparar preços. Só este ano, o marketplace já teve mais de 19 milhões de visitas.

Paralelamente, o KuantoKusta introduziu dois novos serviços: o KuantoKusta Garantias e o comparador de crédito à habitação, o que revela, de acordo com Paulo Pimenta o grande foco do comparador de preços nos portugueses e no seu dia-a-dia. "Temos mais projetos na calha que vão continuar a responder às necessidades reais dos consumidores", promete.