Vendas mundiais da Miele crescem 7,5% em 2021 para 4,8 mil milhões

Miele construiu e vendeu mais produtos que nunca em 2021

Mónica Costa 28 Março, 2022

O grupo Miele conseguiu vendas de 4,84 mil milhões de euros em todo o mundo em 2021, mais 7,5% do que no ano anterior. Estes resultados, revelou a empresa em comunicado, aconteceram na sequência do "muito publicitado boom histórico no setor doméstico desencadeado pela covid-19", que acabou por proporcionar um grande impulso de vendas.

Em 2021, a Miele construiu e vendeu mais produtos que nunca nos seus 123 anos de história, e embora tenha sentido "o impacto da rotura nas cadeias de fornecimento mundiais, em particular no que diz respeito aos semicondutores", as encomendas que recebeu no início deste ano "também foram mais altas do que nunca".

Para conseguir atender aos pedidos e reduzir prazos de entrega, a Miele está a produzir em todas as instalações de produção com a maior capacidade possível.

Até ao final do ano passado, o grupo empregava um total de 21 921 pessoas em todo o mundo, o que equivale a 977 (ou cerca de 4,7%) mais do que há um ano e a um máximo de sempre. Na Alemanha, a Miele tem atualmente 11 397 empregados, o que quer dizer 331 (ou 3%) mais do que no final de 2020.

Desenvolvimento

Com as vendas a subirem, a Miele considera ter crescido "mais depressa do que a média a longo prazo". Só na Alemanha, as vendas da marca atingiram 1,39 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 5,1%. A empresa abriu recentemente lojas em Doncaster (perto de Melbourne), Düsseldorf, Edimburgo, Pequim, Tallinn e Varsóvia, entre outras, num total de 25 espaços.

Com o objetivo de reduzir custos no valor de 193 milhões de euros por ano e preparar o grupo para crescer ainda mais, foi lançado em 2018 o programa "Design2Excellence". A Miele relata agora que os seus objetivos foram atingidos, apesar das dificuldades causadas pela pandemia. "Até agora, o objetivo de poupança foi atingido em mais de 95%, pelo que alguns projetos do D2E ainda têm de ser completamente concluídos", informa a Miele, que adianta ainda ter procedido "à criação de oito novas unidades de negócio e a um realinhamento das regiões de vendas".

Mais verde

Desde o ano passado a empresa tem neutralidade em termos de CO2 em todas as suas instalações, no que às suas emissões diz respeito, assim como também aos seus fornecedores de energia.

Até 2030 a Miele tem o objetivo de reduzir em 15% as emissões de CO2, em comparação com os níveis de 2019 e (com base no consumo total ao longo dos ciclos de vida de todos os produtos postos em circulação em 2019 e 2030, respetivamente). Com estes objetivos, a marca quer contribuir para alcançar a meta de 1,5ºC, que ficou estabelecida no acordo de Paris.

Também desde 2021, a Miele tem vindo a processar o chamado aço verde no quadro de um programa-piloto que envolve os seus fornos. O equilíbrio de CO2 do aço verde é 66% mais favorável do que os métodos convencionais de produção, graças à utilização de sucata de aço e de fontes de energia amigas do clima, explica a marca. Com a utilização de plásticos reciclados a aumentar, a Miele pretende incrementar o volume de reciclagem para sete mil e 500 toneladas por ano até 2025.

Tensão a leste

Para o grupo alemão, a situação que se vive na Europa de leste, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, vai dominar as perspetivas para o resto deste ano. "Devido à situação geopolítica e às incertezas resultantes, o Grupo Miele suspendeu o fornecimento de aparelhos à Rússia indo ao encontro e além das sanções da EU", refere a marca no mesmo comunicado, explicando que, no entanto, garante "emprego dos mais de 230 membros do pessoal e os seus salários estão garantidos para os próximos seis meses, pelo menos". As lojas Miele e a loja virtual na Rússia também fecharam na semana passada e os investimentos foram congelados.