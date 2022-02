Vendas mundiais de elétricos cresceram 108% em 2021 impulsionadas pelo Tesla Model 3

Pedro Junceiro 04 Fevereiro, 2022 • 18:02 Partilhar este artigo Facebook

As vendas de veículos elétricos (entre veículos 100% elétricos e híbridos Plug-in) atingiram 6.75 milhões de unidades em 2021, mais do que duplicando face a 2020, demonstrando que este tipo de automóveis voltou a ser o mais resiliente num mercado que, afetado pelas crises da Covid-19 e da falta de semicondutores, apresentou grandes limitações no crescimento - no total, apenas cresceu 4,7% a nível mundial.

De acordo com o site EV-volumes.com, as vendas cresceram 108% em 2021, numa comparação direta com o ano anterior, estando incluídas neste volume de vendas os modelos ligeiros de passageiros e comerciais ligeiros. Já a quota de mercado global para os veículos 100% elétricos e Plug-in foi de 8,3% em 2021, assumindo-se aqui outro crescimento substancial face a 2020, no qual a quota tinha sido de 4,2%.

Discriminado o volume por tipo de tecnologia, os automóveis 100% elétricos representaram 71% das vendas totais, com os PHEV a representarem os restantes 29%.

No entanto, ainda de acordo com a análise feita por aquele site, o crescimento de 108% face a 2020 também tem de ser visto à luz dos números bastante baixos do ano que serve de base, devido às restrições impostas por muitos países para conterem a transmissão da Covid-19 a nível social.

A Tesla foi a marca que mais vendeu ao longo de 2021, assumindo a liderança a nível global com pouco menos de um milhão de unidades entregues - 936.000 matrículas, mais 436 mil do que em 2020. A maioria das vendas foi obtida pelo Model 3, com 501.000 exemplares, sendo mesmo o segundo mais vendido a nível global contando também com os modelos de motor de combustão - apenas o Toyota Camry vendeu mais.

O segundo modelo mais vendido foi um pequeno elétrico low-cost para o mercado chinês, o Wuling Hongguang Mini EV, cujo preço local varia entre os 4000 e os 5000 dólares americanos. Este veículo contou com um total de 424 mil unidades vendidas, superando por pouco o Tesla Model Y, que ficou no terceiro lugar, com 411 mil exemplares entregues a nível global. Tendo chegado à Europa apenas no verão de 2021, é possível que chegue à liderança em 2022.

O Volkswagen ID.4 assumiu a quarta posição, com 122.000 exemplares vendidos mundialmente, sendo um dos dois "europeus" numa tabela em que os dez mais vendidos são maioritariamente provenientes da China - só a BYD coloca três automóveis entre os dez mais populares.

O outro modelo proveniente de uma marca europeia é o Renault ZOE, que ficou na nona posição, com 77 mil unidades vendidas. Porém, vale a pena notar que é também o único veículo elétrico da lista dos dez mais vendidos a não ter produção na China. Tanto os Tesla, como o Volkswagen ID.4, contam com produção naquele país destinada ao mercado local.

