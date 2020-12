Vendas no comércio a retalho acentuam queda para 5,1% em novembro

© Peter Kneffel / dpa / AFP

Segundo o INE, a diminuição homóloga do índice de volume de negócios no comércio a retalho foi de "5,1% em novembro, em termos homólogos, taxa inferior em 4,7 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior".

A queda no índice do comércio de vendas a retalho ficou a dever-se, por um lado, à contração de 9,7% verificada na atividade no âmbito dos produtos não alimentares, que compara com uma diminuição homóloga de 3,4% em mês outubro e, por outro lado, à desaceleração em 2,2 p.p., para 1,1%, nas vendas de produtos alimentares no comércio a retalho.

Em termos mensais, as vendas no comércio a retalho caíram 3,2% em novembro, depois de terem tido um aumento de 1,7% no mês anterior, sinaliza o INE.

Já os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram, respetivamente, uma queda de 4,2%, um aumento de 0,8% e uma contração de 5,3%, em termos homólogos.

No mês de outubro, estes índices apresentaram uma queda de 3,4%, uma subida de 0,2% e uma contração de 4,8%, pela mesma ordem.