Vendas online vão disparar nas festas e promoções

As vendas das lojas online devem disparar nestas festas, com os consumidores a optarem por fazer as suas compras na tranquilidade de um teclado. A Toys’R’Us e a Ikea são algumas das grandes retalhistas que perspetivam uma boa performance no canal e-commerce.

A marca sueca espera por estas semanas um pico de visitantes tanto nas lojas físicas como na eletrónica. E a loja de brinquedos para criança mantém a sua aposta no crescimento online, tendo inclusive lançado um novo site e sistema.

Antecipando o crescimento do comércio eletrónico, os CTT estão a reforçar as equipas das operações logísticas, principalmente para o correio resultante do e-commerce e do expresso. Para já, a empresa tem vindo a preencher de forma progressiva, e de acordo com o aumento do tráfego, as necessidades de colaboradores nos centros operacionais da CTT Expresso, prevendo chegar a 60 contratações.

Na próxima semana, serão também reforçadas as equipas dos departamentos de produção e logística. O grupo iniciou já em outubro este recrutamento, até porque, e à semelhança de anos anteriores, regista-se um incremento no correio extracomunitário e expresso com base em iniciativas como a Black Friday.

Em linha com os CTT, a empresa de recrutamento Adecco admite um ligeiro aumento de colocações na área da logística devido às expectáveis baixas nos preços.

Mas o incremento de vendas não se deve restringir ao comércio eletrónico. Para a Sonae, “a época da Black Friday e do Natal é um período de procura acima do normal, com reflexo no aumento das vendas”. O Pingo Doce sublinha que esta é das épocas mais importantes no que toca às vendas e, por isso, fez “grandes apostas, com campanhas e produtos específicos”. O El Corte Inglés aguarda um crescimento do negócio, enquanto a Ikea aponta uma faturação em linha com anos anteriores.