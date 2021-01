Vendedores da BMW em Portugal ajudam clientes a comprarem remotamente

Sede da BMW, em Munique, Alemanha. © EPA/CHRISTIAN BRUNA

Portugal é um dos 60 mercados mundiais em que os vendedores da BMW já podem ajudar remotamente os clientes a comprar carros. O anúncio desta medida foi feito esta sexta-feira pelo administrador de vendas do grupo alemão, Pieter Nota, em conferência de imprensa remota.

Para que isso aconteça, funcionários e clientes partilham remotamente um ecrã durante o processo de configuração dos veículos ou então fazem uma visita guiada virtual aos automóveis que estão a ser apresentados.

Este é o primeiro passo para que a compra de carros na marca alemã pela internet seja tão próxima da compra física. Na segunda etapa, será possível personalizar e comprar o automóvel remotamente; no final, o cliente só tem de esperar que o veículo seja entregue à porta de casa.

O desenvolvimento de ferramentas de digitalização de vendas e de marketing vai implicar, por isso, um investimento anual superior a 100 milhões de euros até 2025.

Embora em Portugal os concessionários tenham ficado abertos durante o segundo confinamento, o mesmo não acontece em alguns países europeus. Isto obriga a BMW a acelerar a transição digital do processo de venda de automóveis.

Mesmo com um início de ano desafiante no combate ao coronavírus, a fabricante alemã quer retomar uma "trajetória de crescimento sustentável de vendas" em 2021. Sem indicar números, a empresa pretende duplicar as vendas de automóveis totalmente elétricos ao longo deste ano - já estão disponíveis 13 modelos sem emissões.

Em Portugal, a marca antecipa alguns impactos da redução de benefícios para automóveis híbridos, sobretudo nos modelos que funcionam apenas com um módulo de 48V (mild-hybrid) e também na versão plug-in do SUV X3.

Com o Orçamento do Estado para este ano, os híbridos só têm desconto no ISV, imposto pago na compra de um veículo, se apresentarem uma autonomia em modo elétrico superior a 50 quilómetros e emissões oficiais abaixo dos 50 gramas de dióxido de carbono por quilómetro (CO2/km). Algo impossível de medir nos híbridos sem ficha de carregamento e que os leva a pagar a totalidade do imposto; até então, tinham um desconto de 40%. Os híbridos plug-in que não cumprirem essa regra também deixam de beneficiar de uma redução de 75%.