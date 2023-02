Veracruz lança a Vera Almond

A Veracruz, empresa produtora da Beira Baixa, lançou a Vera Almond, a sua marca de amêndoas.

Até agora, a empresa apenas produzia o fruto, mas o nascimento da marca vem demonstrar a evolução estratégica da Veracruz, que passa a ser mais do que uma empresa agrícola. Passa a ser uma empresa voltada para o consumidor, afirma David Carvalho, o fundador e CEO da Empresa.

Conforme explica a marca, em comunicado, a Vera Almond será vendida em exclusivo nas lojas Continente. Para já os consumidores terão à sua disposição três variedades destas amêndoas (Sweet: Mel e Sal Marinho, Gourmet: Sal e Alecrim e Natural: Amêndoa Inteira Natural), mas em breve vão ser lançados novos sabores.

Segundo a Veracruz, as amêndoas da Vera Almond "são cuidadosamente plantadas e colhidas nos concelhos de Idanha-a-Nova e do Fundão, onde o número de horas de frio e de calor é determinante para dar sabor e doçura ao produto final".

Para David Carvalho, "o lançamento da Vera Almond é um dos passos mais importantes para a Veracruz que, desde 2017, está a plantar e a cuidar das melhores amendoeiras, numa localização privilegiada". E, pelo facto de serem os produtores do seu artigo final, conhecem extremamente bem todo o processo.

O responsável assegura que a produção é feita "com recurso a técnicas de agricultura regenerativa. Estamos comprometidos com as melhores práticas de produção e uma gestão rigorosa de uso da água, do cuidado com o solo, da energia, dos recursos orgânicos e da biodiversidade".

Já para o Continente, o facto de se tratar de uma produção nacional, é uma mais-valia. "As amêndoas Vera Almond, com produção totalmente portuguesa, privilegiam a qualidade de excelência, a um preço acessível. A inovação e a capacidade de apresentar algo de novo ao mercado assume-se como um fator diferenciador e, por isso, essencial para o fortalecimento da proposta de valor da nossa marca", diz David Monteiro da MC.

Segundo refere a Veracruz, a procura pelos frutos secos tem crescido significativamente no mercado nacional nos últimos anos. Por este motivo, o lançamento da Vera Almond vem também acompanhar as tendências de consumo.