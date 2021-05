Verizon vende Yahoo e AOL à Apollo por 5 mil milhões de dólares

Verizon © Josep LAGO / AFP

A Verizon chegou a acordo com o private equity Apollo Global Management para a venda do Yahoo e do AOL por cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,2 mil milhões de euros). A operação marca a saída da operadora de telecomunicações norte-americana do negócio de media digital, noticia o New York Times.

A venda marca o fim de uma estratégia iniciada em 2015 pela Verizon com a compra do AOL por 4,4 mil milhões de dólares, dando acesso à Verizon ao negócio da publicidade móvel, usando a tecnologia do portal, e que teve continuidade dois anos depois com a aquisição da Yahoo, em 2017, por 4,48 mil milhões de dólares.

As duas operações de publicidade digital foram colocadas sob o mesmo chapéu, a Oath, enfrentando neste campo a Verizon a concorrência de gigantes como o Google and Facebook.

O negócio prevê que a Verizon mantenha uma posição de 10% no negócio de venda de publicidade. Este negócio gerou no primeiro trimestre receitas de 1,9 mil milhões de dólares, uma subida de 10% face ao ano anterior.