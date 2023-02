Vertuo Pop. A nova máquina de café da Nespresso é colorida

© DR

Nasceu a Vertuo Pop, a nova máquina da Nespressso. O novo equipamento - que é produzido com 35% de plásticos reciclados - foi agora lançado no nosso país e apresenta-se no mercado nacional com seis cores vibrantes. Esta máquina é - segundo a Nespresso - mais compacta e perfeita para quem desejar "acrescentar uma explosão de cor ao seu coffee corner e dar um toque de estilo à sua cozinha, sala ou espaço de trabalho".

A Vertuo Pop, tal como o seu nome indica, utiliza a tecnologia Centrifusion, que combina força centrífuga, infusão de água e regulação de temperatura para realçar o aroma e o corpo de cada café.

Como explica Brigitte Felber, Business Executive Officer da Nespresso, por ser tratar de uma máquina mais pequena, de design compacto, "a Vertuo Pop é uma excelente opção para quem procura uma máquina de café de alta qualidade que ocupe pouco espaço".

Aquela responsável recorda que com o lançamento do sistema Vertuo no nosso país, em 2022, a Nespresso expandiu "as opções de café em casa para que os portugueses redescobrissem uma experiência de café da máxima qualidade, beneficiando em simultâneo de uma tecnologia inovadora e versátil, que lhes permitia obter também chávenas de café maiores. É esta experiência única que Vertuo Pop continua a oferecer, agora com uma explosão de cores".

A nova máquina custa 109 euros, prima pelo seu baixo consumo e já pode ser adquirida - a partir desta quinta-feira - nas lojas e no site Nespresso.