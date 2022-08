Vestas passa de lucro a prejuízo de 884 milhões de euros no primeiro semestre

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Agosto, 2022 • 10:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A produtora de turbinas eólicas dinamarquesa Vestas Wind Systems reportou hoje prejuízos de 884 milhões de euros, no primeiro semestre, que comparam com lucros de 19 milhões apresentados no mesmo período do ano anterior.

O grupo dinamarquês, que tinha tido lucros de 19 milhões de euros no primeiro semestre de 2021, apresentou um resultado operacional líquido (EBIT) negativo de 1.041 milhões de euros.

No período em análise, o volume de negócios ascendeu a 5.790 milhões de euros, o que representa um aumento de 5%, em termos homólogos.

Já a potência produzida foi de 7.727 megawatts (MW), menos 25%, e a potência instalada foi de 5.376 megawatts, menos 6%.

O grupo Vestas explica os resultados com os problemas na cadeia de abastecimento global, a inflação alta, perdas por imparidade de ativos e os custos resultantes da retirada da Vestas do mercado russo devido à guerra na Ucrânia, que levou a um prejuízo de 367 milhões.

"O primeiro semestre foi marcado pela incerteza geopolítica e problemas na cadeia de abastecimento, que fizeram subir os custos e provocaram uma crise energética", assinalou, em comunicado, o presidente executivo da Vestas, Henrik Andersen, que reclamou mais apoio político às energias renováveis.

No segundo trimestre, o prejuízo foi de 119 milhões de euros, que comparam com um lucro de 83 milhões, em igual período de 2021.

A receita totalizou 3.305 milhões, menos 7%, em termos homólogos.

Já a potência produzida foi de 3.758 megawatts, menos 35%, e a potência instalada, 3.140 megawatts, menos 17%.