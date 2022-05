Vettted: a plataforma de origem portuguesa para contratar serviços de marketing digital

Plataforma Vettted permite contratação de serviços de marketing digital © Direitos reservados

"Trusted, Transparent, Talented" (em português: confiável, transparente e talentoso), são as iniciais que compõem a trilogia em Vettted, o nome da nova plataforma online de origem portuguesa que quer revolucionar a forma como os profissionais e as agências constroem relações de outsourcing na área do marketing digital.

Idealizada em fevereiro de 2021, este novo marketplace permite a contratação de serviços de marketing digital, que podem ir da gestão de redes sociais a campanhas de anúncios pagos, e de otimização de motores de busca (SEO) a auditoria e consultoria de marketing.

Os freelancers deste setor podem inscrever-se na plataforma, onde têm a oportunidade de monetizar as suas aptidões ao vender serviços, sem restrições de personal branding, e ainda a mais-valia de isenção de taxas. A validação da inscrição é atribuída após "uma triagem minuciosa ao talento dos profissionais", uma vez que este tipo de serviços se foca "num segmento de mercado específico". O mesmo se aplica às agências.

Quanto aos clientes, o método para adquirir um serviço é simples: selecionar o serviço que pretende contratar, eleger o pacote (quando aplicável), fazer o pagamento, enviar os detalhes pedidos pelo freelancer e aguardar que o trabalho seja realizado.

"Criado por freelancers, para freelancers. Onde a prioridade são os freelancers, um marketplace sem fees para os prestadores de serviços, que ficam a 100% com os seus ganhos", refere o CEO da Vettted, Vasco Monteiro, citado em comunicado. Atualmente, a Vettted está disponível em Portugal e na União Europeia.