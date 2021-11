Via Verde investe 30 milhões até 2025

© D.R.

A Via Verde quer investir 30 milhões de euros até 2025, prevendo aplicar 10 a 15 milhões já nos próximos dois anos. Em simultâneo, vai lançar novos produtos e serviços.

Segundo António Pires de Lima, CEO da Brisa, e Eduardo Ramos, administrador do grupo responsável pela Via Verde (VV), será feito um reforço do investimento "em tecnologia, em marketing e em pessoas", que " vai permitir ter os recursos alocados às apostas estratégicas".

O plano da Brisa, que na semana passada acordou a compra dos 20% detidos pela SIBS na Via Verde Portugal, é divulgado na edição de hoje do Jornal de Negócios.

Agora, a Brisa quer estar "focada para, dentro de dois a três anos, começar a dar novamente passos para internacionalizar o conceito da Via Verde".

A empresa, que já teve presença no Brasil, Holanda, Índia e EUA, admite "que é altura de dar maior relevância à VV no seu caráter universal, dando um passo na sua internacionalização a partir de 2023/2024", disse Eduardo Ramos.

A Europa é "o passo natural" e a oferta terá nas portagens "o principal motor", revelou o administrador, a que Irão ainda acrescer "todos os serviços associados, como parqueamento, carregamento/abastecimento e parcerias como as de seguros ou de retalho associadas à mobilidade".