Via Verde: "Não chegam a 200 os clientes que pediram para ficar apenas nas autoestradas"

Lisboa, 17/06/2019 - Inauguração da nova Loja da Via Verde na Avenida Fontes Pereira de Melo nº 43A

A reconfiguração da oferta tarifária da Via Verde foi criticada primeiro pela Deco - Associação para a Defesa do Consumidor e depois pelo Automóbel Club de Portugal (ACP), que na quarta-feira anunciou que deu entrada com uma ação no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa contra as alterações ao serviço da Via Verde. A empresa da Brisa decidiu separar o pagamento das portagens dos restantes serviços, como pagamentos de estacionamento ou de abastecimento de combustível. O presidente executivo, Eduardo Ramos, em entrevista ao ECO reiterou o que já tinha avançado ao Jornal Económico: que ainda não recebeu a notificação judicial, e que estão "tranquilos e focados em servir os nossos três milhões de clientes. E serenos quanto ao que temos de fazer quanto a esta reconfiguração da oferta".

O CEO defende a reconfiguração do serviço e aumento de preços que acarreta, dizendo que "este fee fixo de 49 cêntimos por mês, que são dois cêntimos por dia, é para conseguirmos continuar a desenhar e a manter estas soluções com algum valor associado. Nós consideramos que o cliente atribui valor e gosta destas soluções. E para as continuarmos a ter disponíveis e a fazê-las evoluir, nomeadamente no mundo digital, é fundamental colocar algum valor nisto. Não era sustentável".

Eduardo Ramos avança ainda que "desde dezembro até hoje, não chegam a 200 os clientes que pediram para ficar apenas como clientes na modalidade de autoestradas. É natural que até abril [fim do período experimental de três meses, que decorre entre 5 de janeiro e 31 de março de 2022] haja mais a tomar essa opção". Os números avançados pelo gestor apontam para que dos três milhões de clientes, "cerca de metade usa só autoestradas e a outra metade usa todos os serviços. Portanto, consideramos que muito provavelmente os que hoje têm o modelo de subscrição, que são os que tipicamente usam os serviços todos, manter-se-ão. Por 49 cêntimos por mês, não consideramos que existam muitos clientes que não queiram ter acesso a todos os serviços - aos atuais e aos que virão".

Contrariando as críticas de que a Via Verde não atua em mercado concorrencial, o gestor vem defender que é, "de facto, uma opção, em ambiente concorrencial. Há muitas soluções de estacionamento, de carregamentos de combustível, etc. Por isso não percebemos o argumento [do ACP] de abuso de posição de quase monopólio no mercado".

O líder da Via Verde avança que os clientes foram auscultados quanto ao valor que estariam dispostos a pagar, e sublinha que "não é nenhuma obrigação. Se o cliente achar que não deve ter parques de estacionamento, carregamentos de combustível e elétricos sem ser à peça, ferries, Smart Drive, seguros, McDrive, farmácias, etc., não tem. Sendo que no fundamental, no que é nuclear para o funcionamento do sistema rodoviário nacional - concessionado e do Estado português - nós não mudámos nada. Nem à [taxa de] inflação".