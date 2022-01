Via Verde responde a ACP: "Serviço de pagamento de portagens mantém-se inalterado"

© Filipa Bernardo/ Global Imagens

"O serviço de pagamento de portagens eletrónico mantém-se totalmente inalterado, incluindo o preço e a possibilidade de compra do identificador." O esclarecimento é deixado pela empresa do grupo Brisa, em reação à acusação do ACP, que hoje informou ter avançado em tribunal contra as alterações levadas a cabo pela Via Verde,

Em comunicação ao Dinheiro Vivo, a Via Verde confirma ter sido "surpreendida hoje por um comunicado divulgado pelo Automóvel Clube de Portugal, entidade com a qual colabora regularmente, através do qual informa ter intentado uma ação judicial contra a empresa, cujo conteúdo ignora". Ainda assim, a Via Verde quis explicar o que considera que o ACP não entendeu, a começar pelo facto de, ao contrário do que defende a instituição, não haver qualquer aumento de tarifário no serviço de pagamento de portagens.

"Face ao desconhecimento revelado no comunicado do Automóvel Clube de Portugal sobre a reconfiguração da oferta da Via Verde Portugal, é importante esclarecer também que a atividade desenvolvida pela Via Verde Portugal não é exercida ao abrigo de qualquer concessão de serviço público", sublinha a empresa de mobilidade e tecnologia, frisando que todos os serviços complementares de mobilidade extra portagem da Via Verde são prestados em mercado concorrencial.

De resto, "os termos e condições de adesão à nova oferta da Via Verde são públicos e estão disponíveis para consulta, através do nosso site", assegura a mesma fonte.

Desde hoje, e de acordo com o comunicado pela empresa do grupo Brisa em dezembro, a oferta da Via Verde mudou, estabelecendo-se dois perfis de clientes: um que apenas utiliza o identificador para pagar portagens (Via Verde Autoestrada) e um segundo, nova opção, que abre acesso a todos os serviços já existentes e que a empresa venha a criar (Via Verde Mobilidade, que já permite pagar parques, parquímetros, barco, restaurantes, etc.).

A divisão não foi bem recebida pela Deco, que acusou a empresa de duplicar preços para quem adote o novo serviço (a despesa sobe de um mínimo de 49 cêntimos por mês para 99 cêntimos).

E agora é o ACP que reage.

Para o Automóvel Clube de Portugal, a alteração traz "um novo tarifário dissimulado sob uma suposta reestruturação da oferta". Pelo que decidiu avançar para tribunal.