Via Verde vai dar para pagar estacionamento de superfície em Lisboa

Os utilizadores da Via Verde (e não só) vão poder pagar o estacionamento de superfície em Lisboa. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo presidente do conselho de administração da Brisa, Vasco de Mello, durante a sessão de abertura da Portugal Mobi Summit. São 75 mil lugares de estacionamento de superfície que passam a estar abrangidos por este serviço.

“Podemos anunciar que chegámos a acordo para ter o serviço Via Verde Estacionar no estacionamento de superfície em Lisboa. Este acordo vai permitir triplicar a oferta de lugares no nosso serviço”, referiu o empresário na Nova SBE, o local onde decorre a Portugal Mobi Summit.

A aplicação móvel Via Verde Estacionar permite pagar o parqueamento do carros sem moedas, sem cartões, sem papéis e mesmo sem ter um identificador da Via Verde. Esta app é gratuita e está disponível para os sistemas operativos Android e iOS.

Também através desta aplicação, o cliente poderá ainda antecipar ou prolongar o tempo de estacionamento sem ter de se deslocar junto do parquímetro e até localizar o veículo apenas com o seu smartphone.

Com a entrada do concelho de Lisboa, o serviço Via Verde Estacionar passa a estar disponível em toda a área metropolitana de Lisboa, acrescenta a Brisa.

No caso de Lisboa, esta ferramenta da Via Verde vai complementar a aplicação ePark, desenvolvida pela EMEL e que também permite pagar o estacionamento dentro da capital portuguesa.

Este serviço está em funcionamento desde novembro de 2016 em mais 18 municípios, com uma cobertura de 45 136 lugares de superfície.