Viagem com fome? Uber cria paragem para recolher comida pelo caminho

Uber é uma das maiores plataformas de mobilidade do mundo. © Josh Edelson / AFP

Entrar num carro da Uber e ficar com fome a meio da viagem vai deixar de ser um problema em Portugal. A plataforma norte-americana apresentou as novas soluções tecnológicas a nível mundial esta quarta-feira, no evento digital de produto, realizado em formato remoto. Algumas das novidades chegarão ao mercado português ao longo dos próximos dias.

Com a solução Pick Up and Go, será possível fazer um pedido de comida durante a viagem e recolher a encomenda durante o trajeto. Depois da ordem, a aplicação do motorista acrescenta, de forma automática, a paragem rápida para levantar a comida

No serviço Eats, também poderá acrescentar-se um item de um segundo comerciante durante o pedido, sem o pagamento de uma taxa adicional. Por exemplo, é possível juntar uma sobremesa ao prato mesmo que sejam de empresas diferentes.

A Uber também vai permitir reservar o motorista por uma hora (Uber Hourly). Tal como nos táxis, será possível fazer paragens ilimitadas ao longo do caminho, com um preço previamente apresentado na aplicação.

"O preço terá como base um preço por hora, incluindo quilómetros limitados por hora e uma reserva de hora máxima. Consideramos o que um motorista ganharia em média numa viagem, a distância que o mesmo iria percorrer e aí tiramos uma conclusão através do número de viagens por hora e a utilização por hora", explica ao Dinheiro Vivo fonte oficial da Uber.

Ao limitar o número de quilómetros, a Uber pretende "prevenir situações em que os motoristas acabem por fazer longas viagens intermunicipais e não sejam devidamente compensados (tempo e dinheiro) pelas viagens de volta".

Na aplicação da plataforma também será possível fazer uma encomenda aos parceiros mesmo quando estes estão encerrados. Desta forma, assim que a loja abrir, o cliente será imediatamente atendido.

Também na área das encomendas, a Uber permite a criação de vários pedidos de diferentes lojas e restaurantes e finalizar a compra quando estiver tudo pronto.

Indisponíveis em Portugal ficarão, para já, as opções de passes para utilizadores frequentes, as entregas no local de destino depois da viagem e ainda a reserva de viagens com 30 dias de antecedência. Os portugueses também terão de esperar para poderem reservar os carros através da aplicação.

Estreado em Portugal em 2020, o serviço de envio de encomendas entre amigos e familiares (Uber Connected) será alargado aos Países Baixos, Arábia Saudita, Itália, Nigéria, Qatar, Espanha e Suécia.

(Notícia atualizada às 16h57 com mais detalhes sobre o serviço de reserva de motorista)