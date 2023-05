Viagens de lazer e de negócios crescem ao mesmo ritmo e aumentam 42% face a 2022. © Gerardo Santos / Global Imagens

A recuperação das viagens de negócios já se vinha a verificar desde o segundo semestre de 2022, estando agora a crescer ao mesmo ritmo que as deslocações por lazer, revelando um aumento de 42% face ao período homólogo.

As conclusões são do estudo "Tendências da Indústria de Viagens em 2023", do Mastercard Economics Institute, divulgado esta quarta-feira. O relatório demonstra também que os consumidores estão a investir mais em viagens de lazer - que aumentaram 25% em relação ao ano passado -, e em experiências mais exclusivas, em detrimento de bens materiais. Os turistas têm procurado destinos menos conhecidos e viagens mais sustentáveis.

Em Portugal, a procura por experiências diferenciadas mais do que duplicou em março em relação a 2019 (151,6%) e registou um aumento de 45,3% relativamente ao mesmo período o ano passado. Pelo contrário, os gastos com compra de bens registaram um crescimento inferior comparativamente a 2019 (68%) e 35% em em relação a 2022.

Em 2023, Portugal posiciona-se como o oitavo destino turístico no top 10 de destinos preferidos pelos europeus, de acordo com os dados de janeiro e fevereiro deste ano, recolhidos pelo Mastercard Economics Institute, superando os Países Baixos, a Suécia e a Irlanda. Reino Unido e Espanha ocupam o primeiro e segundo lugar, respetivamente, e os Estados Unidos são o único país não europeu a integrar o ranking.