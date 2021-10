Viagens dos residentes disparam no segundo trimestre mas ficaram 35% abaixo de 2019

Zonas isoladas e distantes das grande cidades são uma mais-valia para o futuro do turismo sustentável. © Igor Martins / Global Imagens

Os cidadãos residentes em Portugal viajaram mais no segundo trimestre deste ano que no mesmo período do ano anterior. Ainda assim, os dados deste ano refletem um decréscimo das viagens face ao período anterior à pandemia. Os dados do INE, divulgados esta quarta-feira, 27 de outubro, indicam que entre abril e junho, os residentes em Portugal realizaram 3,6 milhões de viagens, o que correspondeu a mais 83.9% que no mesmo período do ano passado. No entanto, este valor está 35,4% abaixo do registado no segundo trimestre de 2019, ou seja antes da pandemia.

O gabinete nacional de estatística aponta que o número de viagens aumentou em todos os meses do trimestre. Em abril disparou 344,2% face ao quarto mês de 2020, cresceu 87,3% em maio e 31,2% em junho. "A grande variação entre abril e maio esteve relacionada com a declaração do Estado de Emergência e do Estado de Calamidade que vigoraram nos meses homólogos e que impuseram medidas de confinamento, que se fizeram sentir no número de viagens realizadas", explica.

"Por destino das viagens, 96,9% decorreram em território nacional, o que correspondeu a 3,5 milhões de viagens, mais de 10 pontos percentuais (p.p.) 2 acima da percentagem registada no 2º trimestre de 2019 (85,2%). Inversamente, as viagens com destino ao estrangeiro reduziram a sua expressão, limitando-se a 111,7 mil (3,1% do total; 14,8% no trimestre 2019)", acrescenta ainda o INE no boletim com os dados estatísticos relativos à procura dos residentes no segundo trimestre.

O principal motivo para viagens entre os residentes foi "lazer, recreio e férias", seguido pela "visita a familiares e amigos". A maioria das dormidas neste período foi realizada em "hotéis e similares".

"No processo de organização das deslocações, a internet foi utilizada em 14,2% dos casos (+2,3 p.p.), tendo este recurso sido opção em 53,5% (+5,4 p.p.) das viagens para o estrangeiro e em 12,9% (+1,3 p.p.) das viagens em território nacional", diz ainda o gabinete de estatística.