Viagens em TVDE mais caras devido ao aumento dos preços dos combustíveis

A partir desta sexta-feira, as viagens em transporte de passageiros em veículo descaracterizado (TVDE) estão mais caras, devido à escalada dos preços dos combustíveis, noticia o Público. A Uber atualiza preços hoje, após a Free Now ter encarecido tarifas no final de fevereiro. Já a Bolt deverá subir os preços em breve.



A 28 de fevereiro, a Free Now subiu tarifas em 10%. Esta sexta-feira, a tarifa mínima no UberX vai aumentar em 30%, passando para os 3,25 euros, um aumento de 75 cêntimos face aos anteriores 2,5 euros. Já a tarifa base passa de 90 para 95 cêntimos. Ao matutino, a Bolt fez saber que prevê "aumentar os preços praticados nos próximos dias".

Também o jornal Eco dá conta que as empresas de TVDE estão a ser pressionadas com o agravamento dos preços da gasolina e gasóleo, o que "castiga" os motoristas. Na Free Now, a despesa média semanal com combustíveis dos motoristas vai disparar 30%, para 520 euros. Por isso, a empresa fechou uma parceria com a Repsol, uma medida que poderá ser seguida por outras empresas para mitigar o impacto do encarecimento dos combustíveis.