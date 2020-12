Vialsil estreia-se na ferrovia com obra na linha do Alentejo

Paulo Portela, administrador da Vialsil, mantém ativa a Bello"Giro para quem visita Baião. © Octavio Passos/Global Imagens

A Vialsil, empresa de construção de Baião, está pela primeira vez na sua história envolvida numa obra para o setor ferroviário. A construtora ganhou uma empreitada de 800 mil euros na nova linha férrea do Alentejo. Para Paulo Portela, administrador da Vialsil, esta adjudicação abre novas perspetivas de crescimento à empresa, até agora focada na construção civil, conservação de estradas, drenagens e sinalizações. Como sublinha, "estamos a entrar numa área de negócio nova, a via férrea, que nos pode dar o impulso" para ganhar espaço neste ramo de atividade.

Em linha com o setor da construção e obras públicas, a Vialsil manteve-se ao longo do ano sempre operacional, mesmo no período de confinamento. E não teve necessidade de recorrer ao lay-off, como sucedeu a muitas empresas desta área. "Tivemos sempre trabalho para executar", revela o gestor. O surto pandémico obrigou à introdução de um conjunto de medidas para salvaguardar a saúde dos 78 trabalhadores, o que provocou "um aumento de custos". São "investimentos necessários" para mitigar o surto pandémico, como são exemplo o aumento do número de transportes e de quartos quando os colaboradores estão deslocados ou a escolha do local das refeições para evitar riscos.

Em balanço, 2020 "foi difícil", mas ao nível do volume de negócios e de trabalho em carteira "foi um ano bom para a Vialsil", frisa Paulo Portela. Obras de repavimentação de autoestradas em todo o país, colocação de estruturas metálicas e pórticos, e reparações de pontes e viadutos para as principais concessionárias da rede rodoviária portuguesa garantiram o negócio. A empresa perspetiva encerrar o exercício com uma faturação superior a cinco milhões de euros, ligeiramente acima da registada em 2019, mas os resultados não acompanham esse crescimento dado ao aumento das despesas em higiene e segurança necessárias para combater o novo coronavírus.

A carteira de encomendas para 2021 também se apresenta em terreno positivo, com obras já adjudicadas num valor global de 1,7 milhões de euros, "o que não era normal noutros anos", diz.

No entanto, a escassez de mão-de-obra tem impedido a empresa de responder a todas as solicitações. Paulo Portela apostou inclusive na contratação de trabalhadores estrangeiros para colmatar essa necessidade. Na empresa, já trabalham sete indianos e um vietnamita, todos bem integrados na comunidade, e para 2021 está previsto o recrutamento de mais 15 estrangeiros. "Estamos sempre disponíveis para recrutar e dar prioridade aos trabalhadores nacionais, mas, fruto da inexistência de trabalhadores portugueses com vontade de trabalhar nesta área e de aprender, tivemos de recorrer a estrangeiros", adianta o administrador e fundador da empresa que comemora este mês 25 anos de atividade.

Digressão pelo turismo

Em meados de 2019, decidiu apostar numa nova área de negócio e criou a Bello"Giro para explorar rotas turísticas em segways, buggys, bicicletas e barcos pelo território de Baião. Paulo Portela investiu quase meio milhão de euros e previa arrancar em força com o projeto na primavera deste ano. A pandemia travou as ambições iniciais. "Investimos na pior altura, mas não estamos parados", diz o gestor.

"Temos investido na formação dos trabalhadores, na criação de uma dinâmica de equipa e limado arestas. Acredito que 2021 será melhor e que esta equipa estará preparada para receber todos aqueles que nos queiram visitar, com fatos feitos à medida em locais que não se encontram em qualquer parte do país", sublinha o empresário.

Apesar do novo coronavírus, a Bello"Giro quer "construir memórias" junto dos turistas que visitem Baião.