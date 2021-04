Vice-presidente diz que CP tem que resolver dívida para poder competir

(Imagem de arquivo) © André Rolo / Global Imagens

O vice-presidente da CP defendeu esta segunda-feira, em Lisboa, que apesar de a empresa ter "capacidade, conhecimentos e competências", precisa de resolver a dívida histórica e ter autonomia de gestão para competir, quando a infraestrutura tiver melhores condições.

"A CP tem todas as capacidades, conhecimentos e competências técnicas e organizacionais para fazer face ao ordenamento da rede e dar resposta à emergência do plano ferroviário", afirmou o vice-presidente da empresa, Pedro Moreira, durante a sessão de lançamento do Plano Ferroviário Nacional (PFN).

No entanto, este responsável admitiu que a dívida histórica da CP -- Comboios de Portugal e a autonomia de gestão podem ser entraves quando a infraestrutura tiver melhores condições, notando ser necessário resolver estas questões.

"Se não o fizermos, a CP não conseguirá dar resposta à concorrência que vai aparecer", vincou.

O vice-presidente da CP lembrou também que o PFN "vai trazer uma série de oportunidades para o país", por exemplo, o aumento substancial do número de passageiros e a redução da distância e tempo de viagem entre Lisboa e Porto.