Vídeo: As dicas do Banco de Portugal para compras online em segurança

O Banco de Portugal publicou esta quarta-feira mais um episódio em vídeo da rubrica #ficaadica. Desta vez, as dicas são sobre compras online em segurança. Assista aqui ao vídeo publicado na página oficial do BdP no YouTube.

Com as compras online a entrarem cada vez mais nos hábitos dos portugueses, tanto pela sua praticidade como pelos preços mais baixos, muitas vezes, é preciso ter alguns cuidados para que tudo corra bem. No vídeo ficam as dicas mais importantes para fazer compras online em segurança, E o BdP, no final, alerta para que esteja atento a alguma transação suspeita na sua conta - e para tal basta ir monitorizando os movimentos - e, se assim acontecer, deve contactar imediatamente o seu banco.