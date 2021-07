Vieira terá comprado uma dívida sua ao Novo Banco por um sexto do valor

Praia da Vitória, 24/03/2018 - Inauguração da Casa do Benfica na Praia da Vitória na Ilha Terceira, nos Açores. Luís Filipe Vieira. (António Araújo / Global Imagens) © António Araújo / Global Imagens

Luís Filipe Vieira terá estado por trás da compra de uma dívida de mais de 54 milhões de euros, de uma das suas empresas, a Imosteps, tinha no Novo Banco, de acordo com o jornal Público desta sexta-feira, 9 de julho. A operação foi realizada em 2020 e, segundo a mesma fonte, o empresário terá pago apenas um sexto do valor que o Banco Espírito Santo (BES) lhe tinha emprestado mais de seis anos antes.

Além disso, e no âmbito deste negócio houve ainda dois bónus: uma participação de 12,5% que o Novo Banco tinha numa outra sociedade, a Oata, que era o principal ativo da Imosteps, que detinha 50% do seu capital; E em segundo lugar, ficou com o direito a receber um reembolso de mais de 17 milhões de euros que o BES injetara nessa empresa, que tem um terreno com aval para construir 102 mil metros quadrados na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O Público escreve que esta é a tese defendida pelo Ministério Público nos mandados de buscas no âmbito das buscas realizadas na Operação Cartão Vermelho.

Vieira suspeito de desviar 2,5 milhões para uso pessoal em negócios do Benfica

Luís Filipe Vieira é suspeito de fazer parte de um alegado esquema de fraude. Em causa estariam comissões altas em negócios de 100 milhões atribuídas a Bruno Macedo na compra e venda de passes de jogadores que terão lesado o Benfica.

As detenções de Luís Filipe Vieira, do seu filho Tiago, do sócio José António dos Santos, conhecido como o "Rei dos Frangos" e do empresário de futebol que tratou do regresso de Jorge Jesus à Luz e de outras transferências, Bruno Macedo, terão sido precipitadas porque as autoridades acreditavam que Vieira estaria a par de uma detenção iminente e havia a possibilidade de colocar a investigação em risco.

Em causa estão os negócios da OPA ao Benfica, das dívidas ao Novo Banco, mas também sobre transferências de jogadores que, através de avultadas comissões fictícias envolvendo Macedo, terão permitido a Vieira desviar dinheiro do Benfica. O volume de negócios terá sido de mais de 100 milhões de euros e terão lesado tanto o Estado, através do Fundo de Resolução, como outras sociedades, entre elas a Benfica SAD.

O Observador indicava ontem que o procurador Rosário Teixeira não tem dúvidas de que o alegado esquema de burla qualificada construído por Luís Filipe Vieira serviu para alegadamente desviar cerca de 2,5 milhões de euros do Benfica.

As buscas foram o culminar de investigações que se iniciaram há sete anos e que alegadamente envolvem negócios em que o Benfica poderá ter sido prejudicado por decisões de Vieira relacionadas com a venda de 25% do capital social da Benfica SAD. Ou burla qualificada por créditos concedidos pelo Novo Banco ao grupo empresarial do líder do clube da Luz.