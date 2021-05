Vila Franca de Xira vai ter posto de hidrogénio verde em 2022

Nuno Moreira, CEO da Dourogás © Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

A Dourogás vai investir dois milhões de euros, financiados pelo Portugal 2020, na instalação de um posto de hidrogénio verde em Vila Franca de Xira. O projeto, que deverá ser iniciado ainda este semestre, vai estar pronto em 2022. Estará disponível para viaturas ligeiras e pesadas.

A notícia é avançada pelo jornal de Negócios. "São as empresas gasistas que vão desenvolver a mobilidade a hidrogénio", afirma o CEO da Dourogás, Nuno Moreira, que prevê que os postos a gás sejam substituídos por postos de hidrogénio no futuro, quando as tecnologias que o permitem estejam "mais maduras".

Além do hidrogénio verde, a Dourogás está a investir no biometano 100% renovável, com um posto em Loures também em 2022. Desde 2017 que a empresa produz este gás em Mirandela, a partir do biogás proveniente de uma central de valorização orgânica de resíduos sólidos urbanos , e agora quer injetá-lo na rede e disponibilizá-lo também mais a sul, e espera não ficar por aí.

O projeto-piloto, designado de Biogasmove, está pronto para uma nova fase, com a ampliação da produção em Mirandela e a sua ligação à rede, de modo a distribuí-lo pela região. O processo de injeção na rede está momento em curso.

E o posto da Dourogás em Loures, que até ao momento abastece os veículos com gás natural, vai passar a receber o biometano do Biogasmove e a distribuí-lo. O investimento é de 4 milhões de euros e a empresa espera, em breve, arrancar com outros projetos, para além de Lisboa. Em estudo está o Porto e cidades de média dimensão.