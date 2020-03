Vila Galé começa a vender refeições em take away em Lisboa e Porto

O Vila Galé vai começar a vender refeições para fora em Lisboa e no Porto. “A Vila Galé vai lançar um serviço de take away para almoços e jantares nos hotéis Vila Galé Ópera, em Lisboa (Alcântara), e Vila Galé Porto, no Porto. Esta opção estará disponível a partir de amanhã, sendo que os pedidos podem ser feitos já hoje”, nota o grupo hoteleiro em comunicado.

Os menus incluem sopas (com preço por dose individual de 2,50 euros), vários pratos de carne e de peixe (a partir de cinco euros por porção e diferentes acompanhamentos com preços desde os 2,50 euros por dose para uma pessoa) e sobremesas. Além disso, há também a opção de encomendar pizzas das pizzarias Massa Fina.

As encomendas para almoços podem ser feitas até às 22 horas do dia anterior e para jantares até às 12 horas do próprios dia. “As entregas serão feitas entre as 12h e as 22h nos dois hotéis, garantindo todas as condições de segurança e higiene e as normas indicadas pela Direção Geral de Saúde”.

Com o decreto do Estado de Emergência, os restaurantes apenas podem estar abertos para servir comida para fora (take away). Por outro lado, os hotéis podem permanecer abertos, contudo espaços como ginásios, spa, salas de conferências e eventos têm de ficar encerradas.

O Vila Galé já tinha admitido que, das suas 27 unidades em Portugal, apenas sete continuavam abertas e para alojar as pessoas que ainda não tinham conseguido regressar a suas casas, ou não o pudessem fazer.