Vila Galé contrata 170 trabalhadores para quatro novos hotéis

Trabalhadores do Vila Galé © DR

O grupo de hotéis Vila Galé está a contratar 170 trabalhadores para os quatro novos hotéis que vão abrir no verão de 2023 em Portugal. As candidaturas já estão abertas e podem ser feitas no site do grupo, avança a empresa em comunicado divulgado quarta-feira.

As vagas em aberto são para diferentes áreas e funções, tais como: assistente de direção, chefe e subchefe de restaurante, governante, empregado de mesa, cozinheiro, técnicos de manutenção ou empregado de andares.

Vila Galé Collection Tomar (Tomar), Vila Galé Collection São Miguel (Ponta Delgada, Açores), Vila Galé Nep Kids (Beja) e Vila Galé Monte do Vilar (Beja), são os novos quatro hotéis que vão receber os trabalhadores, sendo que há possibilidade de os trabalhadores ficarem alojados nas unidades do Alentejo. Com estes novos hotéis, o grupo hoteleiro português passará a ter 31 unidades em território nacional e 10 no Brasil.

"O grupo procura pessoas dinâmicas, empenhadas e com vontade de crescer dentro da organização, com gosto particular pelo atendimento ao cliente e com conhecimento de línguas", lê-se na mesma nota.

De acordo com o comunicado, o grupo "oferece benefícios [aos trabalhadores] como descontos em alojamentos e serviços do grupo, prémios anuais de produtividade e seguro de saúde após seis meses na empresa". Ainda há regalias como "ofertas no aniversário, bónus de noites nos hotéis da rede consoante a antiguidade e vantagens exclusivas em entidades parceiras de saúde e bem-estar, cultura e ensino", acrescenta o grupo hoteleiro.

Ao longo dos anos, o grupo "tem sido considerado uma das melhores e mais atrativas empresas para trabalhar no setor do turismo e já conquistou várias distinções na área dos Recursos Humanos", conclui a nota.