Vila Galé estreia-se em Cuba com abertura de resort all inclusive

Vila Galé Cayo Paredón, em Cuba © DR

A Vila Galé dá mais um passo na internacionalização do negócio com a abertura do primeiro hotel em Cuba. O segundo maior grupo hoteleiro português irá inaugurar, no próximo mês de outubro, o Vila Galé Cayo Paredón, um resort all inclusive em Cayo Paredón Grande, a 25 minutos do aeroporto Jardines del Rey, em Cayo Coco.

"É uma aposta desafiante, mas estamos muito entusiasmados, porque Cuba é um destino turístico de enorme qualidade. Além disso, esta aposta complementará a oferta da Vila Galé Portugal e no Brasil, permitindo pôr em prática noutro país a muita experiência na gestão deste tipo de unidades com tudo incluído", refere, em comunicado, presidente da Vila Galé.

Jorge Rebelo de Almeida relembra ainda que o namoro com o país já é antigo mas só agora foi possível dar o primeiro passo. "Há muitos anos que estamos a analisar a entrada em Cuba e agora, finalmente, foi possível concretizar este objetivo", acrescenta.

O novo empreendimento construído de raíz é propriedade do grupo púbico de turismo cubano Gaivota e a Vila Galé ficará responsável pela gestão da unidade. O Vila Galé Cayo Paredón terá uma oferta de 638 quartos, piscinas infantis e para adultos, clube para crianças e espaço próprio para adolescentes, salões para eventos, centro náutico, campo de ténis e quadra multidesportiva.

No capítulo da gastronomia a unidade hoteleira irá dispor de cinco bares e sete restaurantes entre os quais um dedicado à cozinha portuguesa.

A Vila Galé soma já 31 hotéis em Portugal e 10 no Brasil. O salto para Cuba é, desta forma, a segunda aposta fora de portas do grupo português.