Vila Galé firma acordo com Portugal Ventures para apoiar startups

Jorge Rebelo Almeida, presidente do grupo Vila Galé, e Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador. © Orlando Almeida / Global Imagens

Dinheiro Vivo 24 Agosto, 2022 • 11:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo Vila Galé vai apoiar as startups da Portugal Ventures com o objetivo de ajudar na criação e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, testes piloto, otimização de recursos e melhoria da eficiência dos processos. O segundo maior grupo hoteleiro nacional estabeleceu um protocolo de cooperação com a sociedade de capital de risco, passando assim a ser um corporate partner da Portugal Ventures.

"Tanto interna como externamente, sempre tivemos um grande foco na inovação e no desenvolvimento de novas soluções. Fazia todo o sentido aliarmo-nos a este projeto e contribuirmos para o crescimento do tecido empresarial português. Para tal, é essencial acompanharmos e apoiarmos as empresas logo desde o seu início, até porque atualmente vemos um grande dinamismo no nascimento de start-ups", explica em comunicado o administrador da Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida

Este protocolo de cooperação inclui ainda o acesso a parcerias institucionais, promoção de relações comerciais e fornecimento de bens ou serviços. Neste âmbito, foram já formados grupos de trabalho com elementos da Vila Galé e da Portugal Ventures, para partilhar know-how e contactos, bem como analisar oportunidades de investimento e suporte a start-ups. A parceria foi firmada a 19 de agosto