Vila Galé lança programas de estágios remunerados

A rede hoteleira Vila Galé lançou um novo modelo de estágios, em que todos os programas são remunerados e os estagiários recebem ainda um prémio final. De acordo com o Vila Galé, os candidatos têm várias opções pelo que poderão escolher o estágio mais adequado ao seu caso.

Para os estudantes em cursos de Hotelaria existe o Programa Try, que tem uma duração de três meses. Neste programa os estagiários, que recebem 300 euros mensais, terão um primeiro contacto com a operação hoteleira.

O Programa Grow tem a duração de três anos. A bolsa de estágio é progressiva, ou seja começa nos 300 euros mensais no primeiro ano, passa a 350 no segundo e no terceiro ano o estagiário ganha 400 euros ao mês. O estágio dura cerca de três meses em cada ano e tem como destinatários estudantes do primeiro ano de licenciaturas de Turismo ou Hotelaria. Tal como a bolsa, também o prémio final é progressivo.

Para os estudantes do último ano de mestrado existe o Programa Advance. Este estágio tem uma duração de três a nove meses e o valor da bolsa atinge os 500 euros mensais.

Para os que querem conciliar os estudos com a vida profissional há o Programa Lança-te, com horários flexíveis. Neste programa o valor da bolsa é de quatro euros por hora.

E com uma bolsa de estágio a atingir os 700 euros por mês, a Vila Galé tem ainda o Programa 365, com a duração de um ano e que é dirigido a recém-licenciados.

A intenção desta unidade hoteleira é chegar a um maior número de estudantes, garantindo "flexibilidade, boa aprendizagem e uma experiência enriquecedora, que facilite a entrada no mercado de trabalho", afirma Joana Ferreira, diretora de Recursos Humanos da marca.

Todos estes programas de estágio incluem possibilidade de alojamento e vão funcionar nos 27 hotéis Vila Galé de Portugal.

As candidaturas podem ser realizadas através do site https://checkincarreira.vilagale.com/