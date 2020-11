Vila Galé mantém 10 unidades abertas neste outono

Entrevista ao Presidente do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida. © Global Imagens

O grupo Vila Galé mantém dez unidades de alojamento abertas neste outono. Em comunicado, a cadeia hoteleira liderada por Jorge Rebelo de Almeida sinaliza que este conjunto de unidades que fica aberta "assegurando assim a presença da marca em todas as regiões do País".

O segundo maior grupo hoteleiro nacional mantém assim de portas abertas as seguintes unidades: o Vila Galé Collection Douro (Lamego), Vila Galé Collection Braga, o Vila Galé Porto Ribeira (Porto), o Vila Galé Serra da Estrela, o Vila Galé Coimbra, o Vila Galé Opera (Lisboa), o Vila Galé Évora, o Vila Galé Collection Alter Real (Alter do Chão), o Vila Galé Ampalius (Vilamoura) e o Vila Galé Santa Cruz (Madeira).

O grupo, que nasceu há mais de 30 anos, tem no total 37 unidades hoteleiras. Destas 27 são em Portugal, o que significa que neste outono, o Vila Galé vai ter 17 hotéis de portas fechadas. Não é caso único. Com a pandemia, muitas unidades estão encerradas devido à falta de procura. Para se ter uma ideia, a estimativa rápida do INE, divulgada na semana passada, indicava que em setembro 24,3% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes.

Ainda recentemente, o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) notou à agência Lusa que, "durante o inverno, antes da pandemia, cerca de 50% dos hotéis e empreendimentos já encerravam", advertindo que este número pode subir e deixar apenas menos de 30% dos hotéis e empreendimentos em atividade durante o inverno que se avizinha.

Uma tendência que não deve melhorar nas próximas semanas. Um pouco por toda a Europa, os governos têm implementado confinamentos, ainda que em vários casos parciais, e desencorajam as viagens. Portugal, depois de no último fim-de-semana ter implementado a proibição de mudar de concelho, apertou as restrições. E o governo pediu já ao Presidente da República a implementação do Estado de Emergência que, embora seja diferente do que o País viveu em março e abril, restringirá algumas movimentações.

Hotelaria com diferentes atividades?

Para tentar minimizar os efeitos da quebra da atividade, os hoteleiros pedem ao Executivo de António Costa que lhes permita ampliar a sua atividade, passando as unidades a "ter outras utilizações comerciais", além do alojamento de turistas e estudantes.

A AHP defende, em comunicado emitido esta quarta-feira, que é "fundamental que parte, ou a totalidade, das unidades de alojamento dos hotéis, presentemente desocupadas e que já servem para alojamento a estudantes, no âmbito de protocolos com as Universidades ou semi-residência de profissionais de saúde, possam ainda ter outras utilizações comerciais, de curta ou longa duração: serviços de escritório; espaços de cowork; realização de reuniões; exposições e outros eventos culturais; showrooms; ensino e formação; eventualmente centros de dia ou residências assistidas".