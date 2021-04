Vinagre Cristal investe 400 mil euros na produção de energia solar

A Cristal, empresa portuguesa de produção de vinagre está a investir 400 mil euros na produção de energia 100% renovável, com a instalação de uma central de produção fotovoltaica. A aposta, em parceria com a EDP, garante uma poupança anual de 400 toneladas de emissões de CO2.

O investimento decorre do Plano Estratégico 2021-2024 da empresa, que tem como eixo principal a sustentabilidade e o compromisso com uma produção 100% verde.

"Com mais de 80 anos de experiência no seu currículo, a Cristal é um motor da inovação e diferenciação do setor alimentar em Portugal. A marca trabalha diariamente para provar que consegue conciliar Tradição e Inovação, tendo como pilares do seu Plano de Desenvolvimento Estratégico 2021-2024 a qualidade, origem, tipicidade e sustentabilidade dos seus produtos", diz Tiago Carneiro, Diretor de Estratégia da Cristal, citado em nota de imprensa.

Entre 80% e 85% das necessidades elétricas da Cristal são asseguradas pela Central de Produção Fotovoltaica, o remanescente das necessidades de energia elétrica a serem proveniente "apenas de outras fontes de energia renovável".

A Cristal optou ainda pela reconversão total dos seus sistemas de iluminação, investindo na instalação de programas de iluminação inteligentes.

Até 2024 a empresa quer atingir uma pegada neutra de carbono . A companhia tem ainda apostado numa "forte gama de produtos biológicos da marca e a utilização de embalagens com plástico reciclado", destaca Tiago Carneiro.