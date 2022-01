Vinci: Aeroportos nacionais com 24,8 milhões de passageiros em 2021

Lisboa, 18/07/2021 - Greve GroundForce aeroporto de Lisboa no segundo dia. Dezenas de voos cancelados ao total, o aeroporto com pessoas pelo chão, sem informações e sem remarcações de voos. Voos a operar mas apenas com as empresas de handling Portway e Groundlink. (André Luís Alves / Global Imagens) © André Luís Alves / Global Imagens

No ano passado, passaram pelos aeroportos nacionais mais de 24,8 milhões de passageiros, de acordo com os dados apresentados pela Vinci, concessionária dos aeroportos nacionais, em comunicado. Estes mais de 24,8 milhões de passageiros representam uma subida de 39% face ao ano anterior. Contudo, comparando com o ano de 2019, antes da pandemia, refletem uma quebra de 58%.

Olhando por infraestrutura, foi pelo aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que passaram mais passageiros: 12,1 milhões de pessoas, o que representa uma subida de 31% face a 2020, mas um decréscimo de 61% face a 2019. Pelo aeroporto Sá Carneiro, no Porto, passaram 5,8 milhões de passageiros nos ano passado, mais 32% que em 2020, mas menos 55% que em 2019. Quanto ao aeroporto de Faro, passaram por esta infraestrutura 3,2 milhões de passageiros no ano passado, o que traduz um aumento de 48% face a 2020. Contudo, uma quebra de 64% face ao último ano antes da pandemia.

Quanto às regiões autónomas, pelos aeroportos da Madeira passaram pouco mais de dois milhões de passageiros em 2021, um crescimento de 73% face ao ano anterior, mas uma diminuição de 40% face a 2019.

E pelas infraestruturas açorianas passaram 1,6 milhões de passageiros em 2021, uma expansão de 80% face ao mesmo período de 2020 e uma queda de 58% face a 2019.

Olhando apenas para o quarto trimestre de 2021, passaram pelos aeroportos portugueses 9,6 milhões de pessoas, três vezes mais do que no mesmo período do ano anterior.

"Em Portugal, o tráfego nos aeroportos regressou no quarto trimestre de 2021 a um nível equivalente a 73% do tráfego no mesmo trimestre de 2019 (mais 3,2 vezes em relação ao quarto trimestre de 2020), com um aumento de quase 19 pontos em comparação com o trimestre anterior. Número de passageiros em ligação com as principais capitais europeias aumentaram particularmente em outubro e novembro durante as férias de Outono (-18% para Orly, -11% para Amsterdão, -12% para Genebra, +2% para Londres Heathrow). No entanto, o ritmo da recuperação mostrou alguns sinais de abrandamento no final do ano, devido à quinta vaga da pandemia", explica a gestora aeroportuária em comunicado.

Em detalhe, pelo aeroporto que serve a capital passaram pouco mais de cinco milhões de passageiros no último trimestre do ano passado, 3,4 vezes mais que no mesmo trimestre do ano anterior, mas uma quebra de 31% face ao mesmo trimestre de 2019. Pela infraestrutura aeroportuária do Porto passaram 2,2 milhões de pessoas nos últimos três meses do ano passado, três vezes mais que no mesmo período de 2020, mas 27% a menos que no mesmo período de 2019. Já pelo aeroporto de Faro passaram 1,1 milhões de passageiros, 3,1 vezes mais que no período homólogo de 2020, menos 26% que em 2019.

Quanto às regiões autonómas, passaram pelos aeroportos da Madeira passaram 717 mil passageiros no último trimestre do ano, 2,9 vezes mais que no quarto trimestre de 2020 e uma queda de 5% face aos últimos três meses de 2019. Quanto aos Açores, passaram por aquelas infraestruturas aeroportuárias 447 mil pessoas, 2,4 vezes mais que no mesmo período de 2020, mas uma diminuição de 8% face aos últimos três meses de 2019.